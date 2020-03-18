شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت الفنانة ندى القلعة ان مخافة الله هي الوقاية الحقيقية من فايروس كورونا وان الخوف من الله،هو الذي سيكشف عنا كل كرب الدنيا وكرب المنقلب وأضافت ندي :(لو خاف الناس من الله عشر خوفهم من الكورونا لسعدوا ولصلحت الأرض،كلها خلونا نتعلم الخوف من الخوف من الرب وهو جل جلاله سيكشف عنا كل الكرب في الدنيا وفي المنقلب).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ندى القلعة : خافوا من الله ما من (الكورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.