روحاني يؤكد مجددا أن إيران سترد على اغتيال أمريكا لقاسم سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده سترد على اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف روحاني، أن “الصناعة النووية الإيرانية في حلّ من جميع القيود التي فرضت عليها”، مؤكدا أن “العدو لم يتمكن من إخضاع إيران عبر الضغوط الاقتصادية”، في إشارة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”. المادة السابقة إتصالات من جهات مجهولة تقفز بأسعار الدولار بالخرطوم المقالة القادمة إنخفاض سعر جرام الذهب في اسواق الخرطوم

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