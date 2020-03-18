إتصالات من جهات مجهولة تقفز بأسعار الدولار بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف متعاملون في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) عن اتصالات مجهولة بعدد من التجار طلبوا من خلالها توفير كميات ضخمة من الدولار أسهمت في رفع أسعاره إلى (116) جنيهاً. وقال أحد التجار أنهم كثفوا من نشاطهم بناء على توجيهات كبار المتعاملين في السوق لأجل توفير أرقام الطلبيات الضخمة مما أضطرهم للشراء بأسعار مرتفعة. ورفض التاجر الكشف لـ (الانتباهة أون لاين) عن هوية أصحاب هذه الاتصالات وإكتفى بأنهم لا يعلمون جهتهم لكنهم يبدو أنهم دخلوا السوق لأول مرة. وتم تداول الدولار في السوق بـ (116) جنيهاً، الريال السعودي (29) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (30) جنيهاً، اليورو (123) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (139) جنيهاً، الريال القطري (29) جنيهاً، الجنيه المصري (6) جنيهات. المادة السابقة لا للاستثمار السياسي في القضايا الإنسانية المقالة القادمة روحاني يؤكد مجددا أن إيران سترد على اغتيال أمريكا لقاسم سليماني

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