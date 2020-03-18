لا للاستثمار السياسي في القضايا الإنسانية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرة هى الاشاعات التى ملات ساحاتنا ، وفى العمل السياسى دوما ما يتصارع الغرماء على تحقيق مكاسب أو دفع مضار ويوغل المتصارعون بعيدا فى صراعهم لكنهم متوافقون على ابعاد القضايا الإنسانية والاخلاقية عن صراعاتهم ولايجعلونها ميدانا يسعون للتنافس فيه وانما تتكاتف جهود الجميع من اجل تجاوز الازمة والوصول الى حل يجنب الناس اثارها السالبة التى لاتفرق بين موال ومعارض ، واقرب مثال يمكن ان نشير إليه هنا هو الامراض والاوبئة والكوارث الطبيعية ومعاناة بنى الانسان ككل ، ففى هذه الحالات لايمكن ان يتنافس السياسيون على تسجيل نقاط على الخصوم أو تحقيق نصر فالميدان ليس ميدان صراع لذا نراهم جنبا الى جنب حهودهم واحدة للتخلص من الازمة .

ونحن نعيش هذه الايام (ليس فى السودان فحسب وانما بكل العالم) ابتلاء غير مسبوق لم تعرفه الإنسانية من قبل – على الاقل فى أعمارنا واجيالنا هذه – الا وهو الانتشار السريع جدا لمرض كورونا والخطر المحدق بالبشرية ، وليس هناك ظرف نحتاج فيه الى التكاتف مع بعض كما هو الحال الان ، فالمرض خطير وسرعة انتشاره مخيفة واوضاع بلادنا لاتتحمل أى تلاعب أو تنافس ، ولابد ان نعى جميعنا ذلك حتى ننجو جميعنا .

ومن غير المقبول الضجة التى صاحبت إعلان اصابة احد المواطنين بالمرض ووفاته (رضوان الله عليه) اذ ان القول بان الوزارة سعت للاستثمار فى الأمر ، وفكرت ان تستجلب به دعما من المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة فهذا كلام لايليق باى جهة محترمة ان تقوله ، وايضا لايستقيم ان تتبنى جهة مهما كانت هذا الموقف الذى سيعود على الجميع بالضرر وعلى الكل محاربة هذا السلوك .

وما يمكن ان يندرج تحت الكيد السياسى والاستثمار فى القضايا الإنسانية – وهو امر ممقوت بالطبع – ما نشرته العديد من الصفحات الاخبارية نقلا عن حزب المؤتمر الشعبى تعليقا على إعلان حالة المصاب بكورونا ووفانه ، ونقرأ فى الخبر :

شكك المؤتمر الشعبي ، في مصداقية وزير الصحة ،حول إعلانه وجود حالة وفاة بسبب وباء كورونا، ونوه الحزب الى أن تلك الخطوة تسببت في ضرر كبير للبلاد و المواطنين و خلقت حالة من الهلع.

وقال الشعبي – بحسب صحيفة الجريدة – ان القطاع الصحي بالحزب قام بزيارة ميدانية لمستشفى يستبشرون بعد اعلان الوزير وجود حالة وفاة بها بسبب كورونا ، ودلل الحزب على صحة مزاعمه بالبيانين اللذين أصدرتهما إدارة مستشفى يستبشرون نفت فيهما تأكيد اصابة المتوفي بالفيروس ، كما أصدرت أسرة المتوفي بياناً نفت تماما أصابته بالفيروس.

وقال الشعبي إن المستشفى الذي توفى فيه المرحوم يسير فيه العمل بصورة طبيعية ولم يتم عزل لأي جزء منه بل لم تزره وزارة الصحة كما أن الطاقم المعالج لم يتم عزل أحد منه ، و اعتبر أن ما سبق يثير غباراً كثيفاً حول مصداقية الوزير.

وتساءل: “لماذا لم يتم زيارة المرحوم بالمستشفى من قبل فريق الوزارة الى ان توفى بالرغم من اخطار إدارة المستشفى للوزارة ، ولماذا لم يتم عزل أسرة المتوفي والفريق المعالج بالاضافة لإغلاق الجزء الذي تم تنويم المرحوم فيه.؟

وطالب الشعبي بتحري المصداقية و المهنية و الدقة في اتخاذ القرار

ان كلام حزب المؤتمر الشعبى هذا لايخلو من وجاهة ، وعلى الحكومة وضعه فى الاعتبار ،

ولابد من العمل المشترك لتجاوز الازمة وابعاد الصراعات السياسية عن القضايا الإنسانية والاخلاقية وان يسعى الكل لتخفيف آلام الجمهور وعدم جعلها ميدانا للكسب السياسى وتسجيل نقاط الانتصار.