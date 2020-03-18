توقعات بتراجع اسعار اللحوم والماشية في السودان

الخليج 365 : توقع أحد مصدري الماشية انخفاض أسعار اللحوم والماشية بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من تأثيرات إقليمياً وعالمياً. وقال مهدي الرحيمة لـ(السوداني الدولية)، إنه إذا توقف صادر الماشية السودانية لأكثر من شهرين بسبب الوباء، ستكون هناك خسائر فادحة تقابل التجار، وتوقع هبوط أسعار اللحوم بالداخل، موضحاً أنها تحتاج لرعاية كبيرة من التجار بتوفير العلف والماء بشكل يومي. مطالباً الدولة بالوقوف جنباً الى جنب مع المصدرين كافة ومصدري الماشية بصفة خاصة. وقال أتوقع عقب انجلاء الأزمة توجه العالم نحو اللحوم السودانية بشكل كبير، مشدداً على الاستعداد لتلبية الطلب العالمي حينها. المادة السابقة أبو ظبي والرباط واقع مأزوم وصراع مكتوم .. بقلم محمد عبد الله المقالة القادمة لا للاستثمار السياسي في القضايا الإنسانية

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