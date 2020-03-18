أبو ظبي والرباط واقع مأزوم وصراع مكتوم .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ مدة طويلة وعلاقة المغرب بالامارات فى حالة شد وجذب وعدم وضوح ، وقد وصلت الاوضاع فى بعض الاحيان الى غضب مكتوم لاندرى الى ماذا يقود ان انفجر .

الرباط تشعر بان اشقاءها فى الأمارات يسعون باستمرار الى استفزاز الشقيق الاطلسى ، وقد احست المغرب انها غضت الطرف كثيرا عن سلوك ما كان يجدر بالامارات ان يصدر عنها ،

وقد قال المغاربة علنا واكثر من مرة انهم يصرون على الاحتفاظ بالود مع الأمارات التى قالت هى الاخرى انها لاترغب فى خسارة علاقتها مع المغرب ، واكد الطرفان حرصهما على عدم رفع وتيرة التوتر بينهما ومع ذلك مرت العلاقة بينهما بأزمة غير مسبوقة ووصلت الى مايمكن اعتباره مفترق طرق ، وتعتبر المغرب نفسها غير مذنبة فى هذا الأمر وإن تصرفات الاشقاء الاماراتيين هى التى أوصلت الاوضاع الى هذه الحالة الغير مريحة ولامرغوب فيها .

موقع مغرب أنتلجنس يقول ان الطرفين لم يستطيعا إنكار الازمة التى اعترت العلاقات بينهما مع اصرارهما على كل عكس ذلك وقول كل طرف انه يجتهد لاصلاح ذات البين وتحميل اخاه مسؤولية أى تدهور.

الرباط وفى خطوة اعتبرتها أبو ظبى تصعيدية قررت سحب سفيرها الذى ظل يشغل هذا المنصب تسع سنوات وقد عىفه جيدا مجتمع ابوظبى ، ولم تكتف الرياض بذلك بل استدعت قنصلَيها في دبي وأبو ظبي ورأت الاخيرة ان هذه اسوأ مرحلة يصلها النزاع الصامت بين البلدين الشقيقين،

ويرى البعض ان الغضبة الاماراتية المضرية مردها الى فشل أبو ظبى فى دفع الرباط للتخلى عن علاقتها المتميزة مع الدوحة اضافة الى اختلاف موقفى البلدين من الصراع الداخلي الليبي ، ويصر المغاربة على الاحتفاظ باستقلالهم وعدم الرضوخ لاى املاءات تحدد لهم معالم سياستهم الخارجية .

الإمارات من جانبها لم تُعيّن سفيراً لها لدى الرباط منذ سنة مما يشير الى عمق الازمة بين البلدين واستعصائها على الحل ، ومما اثار حنق الأمارات واعتبرته استفزازا مغربيا متعمدا قيام وزير الخارجية رفقة المستشار

الملكى بجولة خليجية استثنت ابوظبى لتعلن الرباط بعد هذه الجولة الخليجية انها افرغت سفارتها لدى الأمارات من كل المستشارين والقائم بالأعمال، ما قلّل تمثيلها الدبلوماسي على نحو كبير، اذ أنها سحبت سفيرها واستدعت القنصلَين من قبل .

ان العلاقة الان بحسب التوصيف المناسب لها هى بين واقع مأزوم وصراع مكتوم.