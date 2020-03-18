خلال يوم واحد… المغرب يجمع تبرعات بأكثر من 10 مليارات درهم لمكافحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نجح المغرب خلال يوم واحد في جمع أكثر من 10 مليارات درهم لمواجهة كورونا، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء في الحكومة والبرلمان تقديم تبرعات لفائدة صندوق مكافحة الفيروس.

ودعا الملك محمد السادس قبل أيام حكومة سعد الدين العثماني، إلى إنشاء صندوق لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم (104 ملايين دولار).

وأعلن صندوق “الحسن الثاني” للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تقديم مساهمة بمقدار مليار درهم، كما ساهم بالمقدار ذاته كل من “بنك إفريقيا”، برئاسة رجل الأعمال عثمان بنجلون، وشركة “إفريقيا” التابعة لمجموعة “أكوا”، التي يعد وزير الزراعة عزيز أخنوش أبرز المساهمين فيها.

وساهم أعضاء مجلسي البرلمان في حملة التضامن، بتقديمهم مرتب شهر واحد، شأنهم شأن أعضاء الحكومة. RT المادة السابقة أديب: مجموعات لديها أغراض سياسية تحاول اخفاء المتورطين في فض الاعتصام المقالة القادمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الاربعاء

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