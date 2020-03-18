الصين تكشف لأول مرة اسم دواء أظهر فعالية عالية في علاج “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن إكمال البحث السريري لدواء “فافيبيرافير”، وهو عقار مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد – 19).
وقال تشانغ شين مين، مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، إن “عقار فافيبيرافير، الذي يعد دواء إنفلونزا تم اعتماده للاستخدام السريري في اليابان في عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية”، حسب وكالة “شينخوا” الصينية.
وذكر أنه “تمت التوصية بـ”فافيبيرافير” لفرق العلاج الطبي ويجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لـ(كوفيد – 19) في أقرب وقت ممكن”، مضيفا أن “إدارة المنتجات الطبية الصينية وافقت على بدء شركة أدوية صينية إنتاج الدواء بكميات كبيرة وضمان استقرار العرض”.
وأقرت الصين، مساء أمس الثلاثاء، استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية، وقالت صحيفة “الشعب” اليومية، التابعة للحزب الشيوعي في الصين، إن البحث يقوده تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية.
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