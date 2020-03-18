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13 مسؤولا أمريكيا يوجهون رسالة عاجلة إلى محمد بن سلمان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أمس الثلاثاء، رسالة إلى الأمير .
وطالب 13 سيناتورا جمهوريا، في الرسالة بأن “تعود الرياض عن قرارها زيادة إنتاج النفط وإغراق السوق العالمية”، قائلين: “بما أن الولايات المتحدة وبقية العالم بما فيها ، تواجه وباء فيروس كورونا المستجد، فإن التأثير الإضافي في أسواق الطاقة العالمية غير المستقرة، تطور غير مرحب به”.
وأضافوا: “من دواعي القلق الشديد، رؤية توجيهات وزارة الطاقة في المملكة بخفض أسعار النفط الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية. لقد ساهم ذلك في اضطراب أسعار النفط العالمية على رأس الأسواق المالية المتضررة”. وتابعوا: “نحث المملكة على دعم استقرار الاقتصاد العالمي من خلال تهدئة القلق في قطاع النفط والغاز، في وقت تتصدى فيه البلدان حول العالم لوباء كورونا”.

سبوتنيك

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