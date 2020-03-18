13 مسؤولا أمريكيا يوجهون رسالة عاجلة إلى محمد بن سلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أمس الثلاثاء، رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وطالب 13 سيناتورا جمهوريا، في الرسالة بأن “تعود الرياض عن قرارها زيادة إنتاج النفط وإغراق السوق العالمية”، قائلين: “بما أن الولايات المتحدة وبقية العالم بما فيها السعودية، تواجه وباء فيروس كورونا المستجد، فإن التأثير الإضافي في أسواق الطاقة العالمية غير المستقرة، تطور غير مرحب به”.

وأضافوا: “من دواعي القلق الشديد، رؤية توجيهات وزارة الطاقة في المملكة بخفض أسعار النفط الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية. لقد ساهم ذلك في اضطراب أسعار النفط العالمية على رأس الأسواق المالية المتضررة”. وتابعوا: “نحث المملكة على دعم استقرار الاقتصاد العالمي من خلال تهدئة القلق في قطاع النفط والغاز، في وقت تتصدى فيه البلدان حول العالم لوباء كورونا”.

سبوتنيك