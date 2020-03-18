سجال الشركاء الخصوم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ليست هذه هى المرة الأولى التى ترتفع فيها النبرة فى السجال القديم المتجدد بين المؤتمر الشعبى وشركاؤه فى العمل السياسى ، فقبل سقوط البشير وانهيار حكمه وركائز بارزة فى المعارضة تنظر الى المؤتمر الشعبى كاحد اركان السلطة واعمدتها ، وليس القول بإنه فى صفوف المعارضة إلا لعبا على الناس ، ومع ان حزب المؤتمر الشعبى شريك اصيل للبشير وحزبه حتى سقوط حكمهم لكنه انتظم فى صفوف قوى التغيير وتصدى بقوة للمنادين بابعاده وتجاوزه وسار الجميع كل فى طريقه للوصول الى هدفه وهم يناكفون بعضهم بعضا ، واستمر السجال بينهم وكان متأرجحا من قوى الى أقوى حتى وصل الأمر بالطرفين الى ان يتهم احدهما الاخر بالتآمر مع جهاز الامن فى النظام البائد ولم يرد المتهم على ما نسب إليه .

انه السجال القوى بين المؤتمر الشعبى وبعض قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير ، وهنا نشير الى ما تم من كلام لنائب الامين العام للمؤتمر الشعبى الدكتور بشير آدم رحمة والقيادى باعلان قوى الحرية والتغيير الأستاذ ساطع الحاج .

الدكتور بشير قال ان هنالك قيادات بالحرية والتغيير (رجال مال وأعمال) عقدوا صفقات مع جهاز الأمن سابقاً ( جهاز المخابرات العامة الحالى) ،

وقال دكتور بشير

ان هناك رجال مال وعمال من قيادات الحرية والتغيير ﺍﺷﺘﺮكوا ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ” ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ” ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ .

ﻭ قال رحمة ﺇﻥّ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺷﺊ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ دكتور بشير ﻗﺎﺋﻼً ” ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ” ﺑﻲ . ﺗﻲ . ﺃﻱ ” ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﺾ ″800” ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻤﺮﺓ ″2” ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻳﺮًﺍ .”

وكان احد القيادات البارزة فى المؤتمر الشعبى (الأستاذ ابوبكر عبد الرازق) قد قال سابقا ان بعض قادة قوى إعلان الحرية والتغيير كانوا على ارتباط مباشر بالفريق قوش وان تنسيقا عاليا تم بينهم ، وفهم الناس من هذا الكلام ان بعض القيادات الحالية فى قوى إعلان الحرية والتغيير فى الوقت الذى يعلنون فيه معارضتهم للبشير والثورة عليه انما هم فى تنسيق تام مع قوش وهم بذلك يخونون الثورة ويتاجرون بدماء الشهداء وتضحيات الثوار ، وهذا الكلام خطر جدا ولايمكن للجمهور ان يقبل بعدم الرد الواضح والتفصيلى على الاتهام الذى يمكن ان يسقط المتهم من الاعتبار السياسى تماما ،

وقد دشن بعض الناشطين هاشتاقا بعنوان :

#ﺃﻗﺒﺾﻣﺘﻌﺎﻭﻥﻣﻊﻧﺎﺱﺍﻷﻣﻦ.

قادة قوى إعلان الحرية والتغيير كانوا قد ردوا من قبل على اتهامهم بانهم عملاء عند قوش وانهم سبب عدم تحقيق الثورة اهدافها ، لكن كلام الدكتور بشير آدم رحمة – باعتبار الرجل مهذبا وغير موغل فى استفزاز الغير – جاء اخف وطاة واهدأ نبرة لكن رد القيادى بالحرية والتغيير الأستاذ ساطع الحاج لم يكن شافيا ولم يقنع الاخرين .

الأستاذ ساطع سخر من تصريحات الأمين العام بالانابة لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور بشير آدم رحمة واكتفى بالقول : لا علاقة لنا بجهاز الأمن، وتحفظ ساطع عن التعليق على تلك الاتهامات وأردف: نحن بعيدين من هذه الدائرة .

انه السجال القوى والعنيف بين الشريكين المتشاكسين بل الخصمين اللدودين وستظهر لنا قادمات الأيام مايمكن ان تؤول إليه الامور .