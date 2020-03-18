وفد من قوى التغيير يناقش بولاية جنوب دارفور قضايا عدة مع...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ناقش وفد من قوى الحرية والتغيير من ولاية جنوب دارفور قضايا عدة مع المسؤولين بالمركز.
وحذر الوفد خلال لقائه وزير الحكم الاتحادي من تطور الأحداث بالولاية ووقوع أحداث مماثلة لما شهدته مدينة الجنينة مؤخراً. وأشار منصور عيسى الذي تحدث لـ(السوداني الدولية) نيابة عن الوفد إلى أنهم تناولوا ملفات القضايا والتحديات الأمنية وتأمين الحدود كما أنهم تناولوا مع النائب العام قضايا الفساد الكبيرة المتراكمة منذ زمن النظام البائد ولم يتخذ فيها إجراءات حتى هذه اللحظة. كما أوضح أنهم ناقشوا مع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مشاكل الوقود والخبز بالولاية. وأن الوزير وعدهم بمتابعة وحل الأزمة.
وأشار الوفد إلى أنه يرتب للقاءات مع مسؤولي مجلسي الوزراء والسيادة وقوى الحرية والتغيير بالخرطوم. وضم الوفد كل من هاشم عبدالله زكريا ومحمد خالد وشمس الدين أحمد.
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