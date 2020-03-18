الصادق المهدي يدعو لفتح المطار والمنافذ لعودة السودانيين العالقين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، المسؤولين بالدولة إلى فتح المطار والمنافذ لمدة 48 ساعة لإعطاء الفرصة للسودانيين العالقين بالدول الأخرى للعودة للوطن.

وقال المهدي أمس أناشد المسؤولين في بلادنا على كافة المستويات، أن قبل المطارات والمنافذ إجراء حازم وصارم، ولكن عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات معلقون في بلدان مختلفة وفي مطارات مختلفة».

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وأضاف، «أرجو أن نعلن فتح المطار والمنافذ لمدة 48 ساعة لإعطائهم الفرصة للعودة للوطن، ثم يستأنف القفل، على أن يُحجز القادمون في كرنتينة – غرفة عزل-للفحص وللمدة المناسبة ولا يسمح باستثناء لهذا الحجز».

وتابع، « اتصل مواطنون ومواطنات من كل أنحاء العالم يطلبون السماح لهم بالعودة لأن بقاءهم من حيث هم مستحيل».

وأعلن السودان حالة الطوارئ الطبية وإغلاق المجال الجوي والمعابر، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، على الرغم من عدم إعلان السُلطات الصحية أي حالات إصابة بالفايروس المميت.