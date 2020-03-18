أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الاربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الاربعاء 18 مارس 2020 القيم الآتية : العملة شراء بيع متوسط الدولار 55.0000 55.2750 55.1375 الين الياباني 0.5128 0.5154 0.5141 الجنيه الاسترليني 66.6263 66.9594 66.7929 الفرنك السويسري 57.3765 57.6634 57.5199 الدولار الكندي 38.7657 38.9595 38.8626 كرونة السويدية 5.5807 5.6086 5.5947 الكرونة النرويجية 5.2514 5.2777 5.2645 الكرون الدنماركي 8.1182 8.1588 8.1385 الدينار الكويتي 176.5650 177.4478 177.0064 الريال السعودي 14.6557 14.7290 14.6923 الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.6568 146.3851 146.0209 ريال عماني 142.9314 143.6461 143.2887 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.1740 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 60.6518 60.9551 60.8034 XAR 2700.1805 2714.1256 2707.1530 المادة السابقة خلال يوم واحد… المغرب يجمع تبرعات بأكثر من 10 مليارات درهم لمكافحة كورونا المقالة القادمة الصادق المهدي يدعو لفتح المطار والمنافذ لعودة السودانيين العالقين

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