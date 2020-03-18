عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 18 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

مظاهرات بالخرطوم احتجاجا على تأخر نتائج فض الاعتصام

وزير الصحة: لا وجود لحالات مثبتة بـ(كورونا) حتى الآن

مدير الوبائيات يكشف لـ(الجريدة) ملابسات إكتشاف أول حالة (كورونا)

النيابة تُعلن هروب علي كرتي وعمر سليمان

هروب 300 من العائدين من مصر يثير الهلع وسط المواطنين

المهدي يدعو لفتح المطار والمنافذ لعودة السودانيين العالقين

تحالف مزارعي الجزيرة : جهات مشبوهة تتحرك لشراء محصول القمح

رئيس اللجنة الاعلامية : جهات داخل الحكومة لا ترغب في قيام المؤتمر الاقتصادي

الصناعة تتخذ احتياطات لسلامة العاملين والحد من انتشار كورونا

الدار

مدير عام الشرطة يوجه بالقبض على تجار العملة

السعودية تحظر الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين

وزير الداخلية يوجه بايقاف العمل بمجمعات خدمات الجمهور

ترقية شرطي المرور قائد موكب تشريفة حمدوك

منع الزيارات بمستشفى الولادة بام درمان بسبب فيروس كورونا

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس وعلوم الحاسوب للثانوي

أخبار اليوم

أكرم : لم نتأكد من أي حالة إصابة بكورونا وهنالك «44» حالة إشتباه قيد الحجر و«10» بالعزل.

النيابة العامة تصدر أمر قبض في مواجهة وزير الخارجية السابق علي كرتي وحجز امواله وخمسة هاربين.

مظاهرات بالخرطوم احتجاجا على تأخر نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة.

مجلس الوزراء يقف على موقف التصدي لوباء كورونا ويطمئن على موقف الوقود والكهرباء بالبلاد.

حريق هائل يطال ثلاثة محلات للأثاث والديكور بالخرطوم.

الوطن

إطلاق سراح رجل الأعمال هشام السوباط

الوطن تكشف عن معوقات أوقفت صناعة وتصدير الذهب

النيابة تأمر بالقبض على وزير الخارجية الأسبق “كرتي”

آخر لحظة

(10) حالات اشتباه ومخاوف من إصابة (معتقلي النظام) بـ(كورونا)

مظاهرات ونيران قرب القيادة وإغلاق شوارع

عطاء (دورات مياه) يقود مسؤول إلى نيابة الفساد

هروب كرتي و(5) من قيادات النظام السابق

الصحة: لا إصابات مؤكدة بـ(الفايروس) وحجر أسرة المتوفي

الدقير يطالب بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر

صوت الأمة

أديب لـصوت الأمة : لا نريد تقديم قضية (مكلفتة) للمحكمة

المهدي يناشد السلطات بفتح المطار والمنافذ مؤقتا لعودة العالقين

المسيرية ودينكا نوك يناقشون قضية التعايشالسلمي بأبيي

إغغلاق الحدود والمعابر مع دولة جنوب السودان

الحكومة : إمتحانات الشهادة السودانية في موعدها

النيل الدولية

الوساطة: المفاوضات تسير بصورة جيدة وملتزمون بالموعد المحدد

أكرم: لم تسجل أي حالة جديدة لكورونا

امر قبض على وزير الخارجية الأسبق علي كرتي و٥ متهمين هاربين

الداخلية: وقف جميع المعاملات بمجمعات خدمات الجمهور

كشف حقائق جديدة عن وفاة واصابة 150 شخص بمرض في امدرمان

إغلاق مطار الخرطوم الدولي

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السوداني

النيابة تلاحق كرتي و 5″ آخرين في بلاغ انقلاب الإنقاذ

أديب: جهات مدفوعة من أشخاص متورّطين تسعى لعرقلة عمل لجنة فضّ الاعتصام

الشرطة تحدّد ثلاث مسارات لكشف غموض محاولة اغتيال حمدوك

الصحة : عزل 10″ حالات اشتباه بـ كورونا ووضع 44″ في الحجر الصحي

الحكومة: بدأنا في توفير احتياطيات من الجازولين والبنزين وغاز الكهي

حكايات

الأمة: عبد الرحمن لن يرث الحزب..لسنا طريقة صوفية

طلاق 13″ كفلة في قرية واحدة بالجزيرة

الثورية تعلن توقيع اتفاق السلام منتصف أبريل

مجلس الوزراء يتوعّد بحسم عناصر المؤتمر الوطني

العائدون من مصر..هروب من جحيم العزلة

النيابة تمهل متهمين في بلاغ الانقلاب تسليم أنفسهم

مصادرة مصنع لتعدين الذهب مملوك لجمعية القرآن الكريم

التجمّع الاتحادي يرفض دعوة الميرغني للوحدة

الصيحة

الصيحة تكشف تفاصيل اختفاء شركة تعدين صينية

مجلس الوزراء: امتحانات الشهادة في موعدها

وزير الصحة: لا توجد حالات إصابة بـ كورونا

ثوّار يحتجّون أمام القيادة لتأخير نتيجة فضّ الاعتصام

الحكومة: انفراج في الوقود واستقرار الكهرباء

النيابة تأمر بالقبض على كرتي وآخرين

إيقاف الخدمات والمعاملات بمجمّعات خدمات الجمهور

الحداثة

لجان المقاومة بديوان الضرائب تنفذّ إضرابًا عن العمل للمطالبة بإقالة الأمين العام

وزير الصحة للحداثة : اللجنة المشتركة لمكافحة كورونا ستقوم بمعالجة أوضاع السودانيين العالقين بالمطارات

اتفاق بين البحا المعارض و الشرق الديمقراطي على دعم سلام الشرق

مدير سونا: المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى إدارة نقاش واسع حول القضايا المختلق عليها

الخارجية : نعمل على إيجاد معالجات لأوضاع السودانيين العالقين بالخارج

وزير الصناعة يؤكّد حدوث انفراج في أزمة الكهرباء والوقود وغاز الطهي

المجهر السياسي

الصحة: لا وجود لحالات كورونا مؤكّدة حتى الآن بالسودان

تعليق النشاط الرياضي بالبلاد وإيقاف كلّ منافسات كرة القدم

الدقير يطالب بمنح العاملين في الدولة إجازة مدفوعة الأجر لتفادي كورونا

وزارة الطاقة تضع يدها على مصنع تعدين يتبع لجمعية القرآن الكريم

الانتباهة

نشرة للقبض على كرتي و 5″ متهمين هاربين

الصحة: لم نسجّل إصابة جديدة بـ كورونا وعزل 10″ حالات وحجز 44″ آخرين

تعليق النشاط الرياضي في السودان

الخارجية: اتصالات لمعالجة أوضاع السودانيين العالقين بالخارج

قناة الملاعب

تماشياً مع التوجيهات الحكومية، الاتحاد السوداني لكرة القدم يعلن تعليق جميع منافساته

ايقاف الأنشطة الرياضية القومية و الولائية على مستوى السودان

تسليم مسودة قانون الرياضة بصورتها النهائية

لجنة الانضباط تجتمع و تصدر عددا من العقوبات

كاف يرفض استئناف الهلال