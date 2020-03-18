أديب: مجموعات لديها أغراض سياسية تحاول اخفاء المتورطين في فض الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام نبيل أديب جهات- لم يسمها، بالتآمر لعرقلة عمل اللجنة.

وقال أديب إن تلك الجهات مدفوعة من أشخاص متورطين في فض الاعتصام.

وأضاف:”أو مجموعات لديها أغراض سياسية تحاول اخفاء المتورطين”.

وقال إن اللجنة استمعت إلى 3 الآف شاهد حتى الآن، وتفحص كذلك الآلاف من المستندات والوثائق التي تحصلت عليها من جهات عديدة وتشمل مستندات مكتوبة وتسجيلات مرئية وصوتية، تخضع للفحص من قبل فريق من المعامل الجنائية المتخصصة.

واعتبر أديب، أن تلك الجهات التي تحاول عرقلة عمل اللجنة قامت بتحريك مظاهرات لمجموعات صغيرة من الشباب في إطار تنفيذ أجندتها.

وأضاف:”للأسف خدعت مجموعات قليلة من أسر الشهداء والضحايا”.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن تلك المجموعات «هى من نشر الخبر الكاذب عن اعلان نتائج التحقيقات الاثنين لنسف عمل لجنة التحقيق».

ونفى أديب، إجلاءه لداخل القيادة العامة لحمايته من غضب المتظاهرين أمام مقر لجنة التحقيق الكائنة قبالتها، مؤكدا انه يتمتع بكامل حرية الحركة ويؤدي مهامه الرسمية بأريحية تامة ، و”كل ما يشاع عن تقييد حركته يعتبر ضربا من الاشاعات”.

السوداني