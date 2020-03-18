مجلس الوزراء يوجه الداخلية بحسم تحركات عناصر النظام السابق بالولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه مجلس الوزراء “الثلاثاء” وزارة الداخلية بضرورة التعامل بالحسم والجدية اللازمة مع التحركات التي قام بها عناصر النظام السابق في بعض الولايات حفاظا على الثورة السودانية ومكتسباتها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة بالإنابة مدني عباس مدني إن المجلس استمع في اجتماعه الدوري إلى تقرير من وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس حول سير التحقيقات بشأن محاولة إغتيال رئيس الوزراء، مؤكداً أن التحقيقات تسير بخطى حثيثة. صحيفة السوداني المادة السابقة هكذا هرب 300 من العائدين مـن مصر المقالة القادمة أديب: مجموعات لديها أغراض سياسية تحاول اخفاء المتورطين في فض الاعتصام

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