كسلا تعلن عن حالتي اشتباه بكورونا

أكدت مدير عام الصحة بكسلا د. ايمان محمود العوض، عن وجود حالتي اشتباه بالمرض وقد اتخذت الوزارة كافة التدابير الاخترازية وذلك ضمن الخطة الموضوعة لمكافحة المرض بارسال فريق التقصي وعمل كل الاجراءات اللازمة، وتم عزل الحالة الاولى في مكان مخصص للعزل واخذ العينة وارسالها للمعمل القومي “استاك”، كما تم عزل الحالة الثانية منزلياً وتتم متابعة الحالتين من قبل فريق متخصص في مكافحة الاوبئة.
وقالت ايمان في تصريحات بحسب صحيفة آخر لحظة ان غرفة الطوارئ بوزارة الصحة مستمرة في الانعقاد وتتلقى بلاغات الكوادر الصحية وفرق الترصد المرضي ومن المواطنين، وناشدت ايمان المواطنين والمؤسسات باتباع الارشادات والاجراءات التي تصدر من وزارة الصحة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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