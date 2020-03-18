نفى إجلاءه لداخل القيادة العامة لحمايته من المتظاهرين

التاريخ: 18-مارس-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة نفى رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام نبيل أديب، إجلاءه لداخل القيادة العامة لحمايته من غضب المتظاهرين أمام مقر لجنة التحقيق الكائنة قبالتها. Advertisements مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، أنه يتمتع بكامل حرية الحركة ويؤدي مهامه الرسمية بأريحية تامة. وأن كل ما يشاع عن تقييد حركته يعتبر ضرباً من الاشاعات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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