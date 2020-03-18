مسؤول مصرفي: لا أثر لإغلاق الحدود على المصارف

التاريخ: 18-مارس-2020
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قلل مصدر مصرفي رفيع فضل عدم ذكر اسمه في حديث لمصادر، من آثار إغلاق الحدود على المصارف السودانية، وقال إن كافة المعاملات المصرفية لا تتم عبر الحدود وإنما عبر التحويلات الإلكترونية من خلال نظام السويفت.
وتوقع تقليل عدد ساعات العمل والخدمات للجمهور بالرئاسة والفروع أو الإحجام عنها كخدمات التمويل والاستيراد والتصدير لتقليل تواجد الجمهور بالمصارف احترازاً من وباء “كورونا”.
ووجه المصدر بحسب صحيفة السوداني، المواطنين بتقليل الذهاب إلى الفروع المصرفية واللجوء إلى الصرافات الآلية ونقاط البيع للحصول على النقود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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