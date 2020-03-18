توقعات بإنخفاض أسعار اللحوم بالأسواق

أجمع عدد من أصحاب الملاحم وفقاً لمصادر أمس، عن إيجابية إغلاق الحدود والمعابر على أسعار اللحوم بتراجع أسعارها بالأسواق.

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وتوقع صاحب ملحمة بالخرطوم 2 أبكر حمزة بحسب صحيفة السوداني، بكساد السوق بنسبة (100%) ووفرة اللحوم بالأسواق، وقال إن أسعار اللحوم حالياً بالأسواق تشهد تراجعاً لـ(380) جنيهاً لكيلو الضأن.

واشار حمزة إلى أن اللحوم صارت في حالة ركود بسبب ضعف القوى الشرائية، وتابع ثلاجات اللحوم ممتلئة تماماً ولا يوجد من يشتري، مضيفاً بأن المواطنين متخوفون من وباء “كورونا” مما انعكس على ضعف الحركة بالشوارع بصورة عامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)