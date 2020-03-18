التاريخ: 18-مارس-2020
4 مشاهدة
أجمع عدد من أصحاب الملاحم وفقاً لمصادر أمس، عن إيجابية إغلاق الحدود والمعابر على أسعار اللحوم بتراجع أسعارها بالأسواق.
وتوقع صاحب ملحمة بالخرطوم 2 أبكر حمزة بحسب صحيفة السوداني، بكساد السوق بنسبة (100%) ووفرة اللحوم بالأسواق، وقال إن أسعار اللحوم حالياً بالأسواق تشهد تراجعاً لـ(380) جنيهاً لكيلو الضأن.
واشار حمزة إلى أن اللحوم صارت في حالة ركود بسبب ضعف القوى الشرائية، وتابع ثلاجات اللحوم ممتلئة تماماً ولا يوجد من يشتري، مضيفاً بأن المواطنين متخوفون من وباء “كورونا” مما انعكس على ضعف الحركة بالشوارع بصورة عامة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بإنخفاض أسعار اللحوم بالأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.