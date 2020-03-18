مقتل أحد حراس عبد الرحيم دقلو

التاريخ: 18-مارس-2020 فى : حوادث 38 مشاهدة Advertisements علمت مصادر ان الشرطة اوقفت أحد حراس قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، بحسب صحيفة آخر لحظة على ذمة اتهامات بتورطه في اطلاق الرصاص وقتل زميله اثناء حراستهم منزل دقلو بحي الشهيد طه الماحي بالخرطوم. الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)

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