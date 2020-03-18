لجنة فض الاعتصام: جهات مدفوعة من أشخاص متورطين تسعى لعرقلة عمل اللجنة

التاريخ: 18-مارس-2020
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اتهم رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام نبيل أديب جهات – لم يسمها – بالتأمر لعرقلة عمل اللجنة.
وقال أديب لمصادر، إن تلك الجهات مدفوعة من أشخاص متورطين في فض الاعتصام، وأضاف “أو مجموعات لديها أغراض سياسية تحاول إخفاء المتورطين”.
واعتبر أديب أن تلك الجهات التي تحاول عرقلة عمل اللجنة قامت بتحريك مظاهرات لمجموعات صغيرة من الشباب في إطار تنفيذ أجندتها. وأضاف: “للأسف خدعت مجموعات قليلة من أسر الشهداء والضحايا”.
وأشار أديب في الوقت نفسه بحسب صحيفة السوداني، إلى أن تلك المجموعات “هي من نشر الخبر الكاذب عن إعلان نتائج التحقيقات “الاثنين” لنسف عمل لجنة التحقيق”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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