هروب (300) من العائدين من مصر يثير الهلع وسط المواطنين

التاريخ: 18-مارس-2020
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أثار هروب أكثر من 300 من العائدين من معبر أرقين من مركز العزل بالمدينة الإجتماعية الهلع وسط المواطنين بعد أن قدمت 7 من البصات السفرية كانت تقل على متنها العالقين بمعبر أرقين في طريق عودتهم البلاد وتم منعهم من الدخول البلاد لظهور حالات اصابات بوباء (كورونا) بمصر.
وقال شهود عيان لصحيفة الجريدة، إن عدداً كبيراً من العائدين الذين لا يحملون أمتعة كثيرة هربوا بالقفز عبر سور المدينة الإجتماعية أمس الأول ولحق بهم البقية في صبيحة اليوم التالي ، وتخوف الموطنون من إمكانية وجود مصابين بفايروس كورونا في وسطهم، مما سيعرض سكان المناطق المحيطة بالمدينة لخطر الاصابة بالوباء
وقال مصدر من داخل المدينة الإجتماعية إن الأطفال المشردين تمت اعادتهم للمدينة دون أن يتم تعقيمها، وشكك في إمكانية حدوث ذلك لأن مساحتها اكثر من عشرة الف متر وأردف لايمكن أن يكون تعقيمها تم في أقل من 24ساعة .
واستتنكر اعادة الاطفال المشردين دون التأكد من تعقيم المدينة ونوه إلى أن سكات اركويت رفضوا وجودهم بها عقب لجوء وزارة التنمية الإجتماعية لتأجير شقة لهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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