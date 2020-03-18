مظاهرات بالخرطوم احتجاجاً على تآخر نتائج فض الاعتصام

التاريخ: 18-مارس-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة تظاهر المئات بالعاصمة الخرطوم، “الثلاثاء” احتجاجاً على تأخر إعلان نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة. Advertisements وأفاد شهود عيان لمصادر بأن المتظاهرين خرجوا غاضبين على تصريحات رئيس لجنة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب ومطالبته بتمديد عمل اللجنة لـ(3) أشهر أخرى. وتحدى المجتمعون بحسب صحيفة السوداني، قرارات الحكومة التي منعت بموجبها التجمعات تحوطاً لتفشي فيروس “كورونا”. كما أحرق المتظاهرون إطارات السيارات بالقرب من مقر القيادة العامة بالخرطوم، وامتدت موجة الاحتجاجات إلى أحياء الديم والصحافة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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