البنك المركزي يصدر موجهات لمجابهة “كورونا”

التاريخ: 18-مارس-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة كشف محافظ البنك المركزي البروفيسور بدر الدين عبد الرحيم عن جملة من الموجهات والإجراءات الإحترازية والوقائية – تعمم للمصارف لاحقاً – لمجابهة فيروس “كورونا”. Advertisements ووجه بدر الدين خلال زيارته بحسب صحيفة السوداني أمس، لفرع البنك المركزي بالخرطوم باتخاذ التدابير اللازمة لحماية منسوبي البنك المركزي وجمهور المتعاملين مع الخزينة المركزية وفرع البنك المركزي بالخرطوم. واستمع محافظ البنك في الزيارة لشكاوي العاملين بالفرع، ووقف على المشاكل التي تواجه عمليات فرز الأوراق النقدية التالفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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