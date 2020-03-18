عطاء (حمامات) يقود مسؤول إلى نيابة الفساد

التاريخ: 18-مارس-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة استدعت نيابة الفساد والتحقيقات المالية بالخرطوم المدير التنفيذي لمحلية بحري للتحقيق بشأن شبهة فساد في فرز عطاء دورات مياه “حمامات” عامة بأحد مواقف المواصلات. Advertisements ودونت إحدى الشركات بلاغاً ضد المدير التنفيذي تتهمه بالفساد في فرز العطاء، عقب تراجعه بحسب صحيفة آخر لحظة، عن نتيجة العطاء الخاص لدورات مياه موقف الحاج يوسف، والتي تنافس فيه الشركة الشاكية، وخمسة رجال أعمال. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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