“الدقير” يطالب بمنح العاملين في القطاعين العام والخاص إجازة

دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إلى منح العاملين في البلاد بالقطاعين العام والخاص إجازات مجدولة مدفوعة الأجر لا تؤثر على العمل لتقليل نسبة الزحام والإحتكاك، في إطار الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس (كورونا).

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وشدد الدقير بحسب صحيفة السوداني، في تغريدة على “تويتر” (الثلاثاء) على ضرورة تقليل نسبة الزحام والاحتكاك في المواصلات وأماكن العمل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)