الشرطة تحدد ثلاثة مسارات لكشف غموض محاولة اغتيال “حمدوك”

كشفت مصادر شرطية أن لجنة التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، حددت ثلاثة مسارات لكشف غموض الحادثة، أبرزها تعقب الجماعات الإرهابية وإعادة التحقيق مع خلية تم القاء القبض عليها بشرق النيل لتصنيع المتفجرات، وتوقيف أجانب كمشتبه فيهم، بجانب الدولة العميقة.

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وقال مصدر مطلع بحسب صحيفة السوداني، إن اللجنة برئاسة العميد سليمان خريف من المباحث الجنائية بولاية الخرطوم، قد حصلت على أدلة من شأنها كشف غموض الحادث وإنها تعمل بتنسيق مع فريق المباحث الفيدرالي الأمريكي، وأضافت المصادر أن لجنة التحقيق أوقفت متهمين في المسارات الثلاثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)