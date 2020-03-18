التاريخ: 18-مارس-2020
4 مشاهدة
كشفت مصادر شرطية أن لجنة التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، حددت ثلاثة مسارات لكشف غموض الحادثة، أبرزها تعقب الجماعات الإرهابية وإعادة التحقيق مع خلية تم القاء القبض عليها بشرق النيل لتصنيع المتفجرات، وتوقيف أجانب كمشتبه فيهم، بجانب الدولة العميقة.
وقال مصدر مطلع بحسب صحيفة السوداني، إن اللجنة برئاسة العميد سليمان خريف من المباحث الجنائية بولاية الخرطوم، قد حصلت على أدلة من شأنها كشف غموض الحادث وإنها تعمل بتنسيق مع فريق المباحث الفيدرالي الأمريكي، وأضافت المصادر أن لجنة التحقيق أوقفت متهمين في المسارات الثلاثة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تحدد ثلاثة مسارات لكشف غموض محاولة اغتيال “حمدوك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.