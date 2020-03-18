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الكشف عن أوضاع مأساوية لمعتقلي النظام بكوبر

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 18-مارس-2020

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الكشف عن أوضاع مأساوية لمعتقلي النظام بكوبر

 

كشفت أسر معتقلي النظام السابق عن اوضاع ماساوية يعيشها المعتقلون بسجن كوبر، تتمثل في اكتظاز العنابر بالموقوفين، في وقت أبدت خشيتها من تعرضهم للاصابة بفيروس كورونا، وقالت الأسر في تعميم امس ان العنبر الواحد يتواجد به ما بين “5 إلى 7” معتقلين.

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وناشدت الأسر بحسب صحيفة آخر لحظة، ناشدت رئيسي مجلسي السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والوزراء د. عبد الله حمدوك بالتدخل العاجل لمعالجة الأمر، ونوهت الاسر الى ان اكتظاز العنابر يجعلهم عرضة للاصابة بمرض كورونا سيما في ظل أوضاعهم الصحية، ولفتت الاسر الى ان معظم المعتقلين مصابين بامراض الضغط والسكر والقلب مما يجعلهم عرضة للاصابة بـ “كورونا” علاوة على ان معظمهم نجاوزت اعمارهم الـ “70” عاماً.

الخرطوم: “أخبار الخليج 365)

 

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