أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 18 مارس 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * (الصيحة) تكشف تفاصيل اختفاء شركة تعدين صينية * مجلس الوزراء: امتحانات الشهادة في موعدها * (MTN): مستعدون لتفعيل (9090) او أي رقم طوارئ الجريدة: * وزير الصحة: لا وجود لحالات مثبتة بـ (كورونا) حتى الآن * هروب 300 من العائدين من مصر يثير الهلع وسط المواطنين * مظاهرات بالخرطوم احتجاجاً على تأخر نتائج فض الاعتصام السوداني: * النيابة تلاحق كرتي و(5) آخرين في بلاغ انقلاب الإنقاذ * أديب: جهات مدفوعة من أشخاص متورطين تسعى لعرقلة عمل لجنة فض الاعتصام * الشرطة تحدد ثلاثة مسارات لكشف غموض محاولة اغتيال حمدوك المجهر: * الصحة: لا وجود لحالات (كورونا) مؤكدة حتى الآن بالسودان * تعليق النشاط الرياضي بالبلاد وإيقاف كل منافسات كرة القدم Advertisements آخر لحظة: * (10) حالات اشتباه ومخاوف من إصابة (معتقلي النظام) بـ (كورونا) * مظاهرات ونيران قرب القيادة وإغلاق شوارع * عطاء (دورات مياه) يقود مسؤول إلى نيابة الفساد الدار: * مدير عام الشرطة يوجه بالقبض على تجار العملة * السعودية تحظر الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين * وزير الداخلية يوجه بايقاف العمل بمجمعات خدمات الجمهور * ترقية شرطي المرور قائد موكب تشريفة حمدوك * منع الزيارات بمستشفى الولادة بام درمان بسبب فيروس كورونا * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس وعلوم الحاسوب للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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