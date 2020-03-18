صندوق النقد الدولي يرفض منح فنزويلا قرضا لمواجهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، برفض صندوق النقد الدولي منح فنزويلا قرضا بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، معللا قراره بالشكوك المحيطة بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو في نظر المجتمع الدولي.
وذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية نقلا بيان صندوق النقد الدولي وجاء فيه: “للأسف فإنّ الصندوق ليس في موقع يتيح له درس هذا الطلب”.
وأضاف البيان أن إجراءات صندوق النقد الدولي “تستند إلى اعتراف رسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي وفي هذه المرحلة ليس هناك اعتراف واضح” بشرعية النظام الحاكم في كراكاس.
وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم أمس الثلاثاء، أن بلاده ستخضع للحجر الصحي لمنع انتشار فيروس كرونا (كوفيد 19) بعد تأكيد إصابة 33 شخصا.
وتشهد فنزويلا، منذ يناير/ كانون الثاني 2019، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان السابق، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
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