صندوق النقد الدولي يرفض منح فنزويلا قرضا لمواجهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، برفض صندوق النقد الدولي​ منح فنزويلا قرضا بقيمة خمسة مليارات ​دولار​ لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجدّ، معللا قراره بالشكوك المحيطة بشرعية الرئيس ​نيكولاس مادورو​ في نظر ​المجتمع الدولي​.

وذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية نقلا بيان صندوق النقد الدولي وجاء فيه: “للأسف فإنّ الصندوق ليس في موقع يتيح له درس هذا الطلب”.

وأضاف البيان أن إجراءات صندوق النقد الدولي “تستند إلى اعتراف رسمي ب​الحكومة​ من جانب المجتمع الدولي وفي هذه المرحلة ليس هناك اعتراف واضح” بشرعية النظام الحاكم في ​كراكاس​.

وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم أمس الثلاثاء، أن بلاده ستخضع للحجر الصحي لمنع انتشار فيروس كرونا (كوفيد 19) بعد تأكيد إصابة 33 شخصا.

وتشهد فنزويلا، منذ يناير/ كانون الثاني 2019، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان السابق، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.