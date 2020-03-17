الداخلية توقف العمل بمجمعات خدمات الجمهور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت وزارة الداخلية قراراً بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور والمجمعات والمراكز الخدمية بكل البلاد اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، الثامن عشر من مارس الجاري لمدة عشرة أيام.

واستثنى القرار تقديم الخدمات للحالات الإنسانية والضرورية والحيوية، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تخفف ازدحام العاملين بالمجمعات.

ووجه الفريق أول شرطة (حقوقي) الطريفي إدريس دفع الله بحسب تغريدة على حساب وزارة الداخلية في تويتر، باتخاذ إجراءات صحية وقائية بالسجون وتشمل تفعيل لائحة الحجر الصحي والحد من حركة النزلاء داخل وخارج الولايات، ومنع القرار الزيارات إلا في حالة الضرورة القصوى مع تعقيم السجون والتثقيف الصحي وتخصيص مكان للحجر الصحي وتقديم خدمات طبية وقائية متواصلة وإتخاذ تدابير لمنع الإكتظاظ والازدحام. تنفيذاً للإجراءات الوقائية بالبلاد، استنادا على قرار مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد وتوجيهات لجنة الطوارئ وإدارة الأزمة.

وقضى التوجيه بتأجيل كل برامج التدريب الجماعية بقوات الشرطة لحين إشعار آخر، كما شمل التوجيه وقف التصاديق لجميع الفعاليات الاحتفالية الاجتماعية والسياسية وغيرها.

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