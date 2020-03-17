الدقير : قرار مجلس الأمن والدفاع الخاص بإغلاق مطارات ‫البلاد قرار صائب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، إن قرار مجلس الأمن والدفاع، الخاص بإغلاق مطارات ‫البلاد قرار صائب، ينقصه عدم إعطاء مهلة قصيرة قبل التنفيذ، كما فعلت كثير من الدول.

‏وأضاف الدقير في تغريدة له على تطبيق “توتير” إن التنفيذ الفوري للقرار تسبب في إرباك ومتاعب للكثيرين، وطالب من الجهات المختصة معالجة أوضاع المتضررين، خصوصاً العالقين . صحيفة السوداني

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