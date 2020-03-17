مجلس الوزراء: مناقشة محاولة اغتيال حمدوك وتحركات النظام البائد بالولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تداول مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك حول تقارير بشأن الوضع الأمني في البلاد وموقف إمدادات الوقود والكهرباء. وأوضح وزير التجارة والصناعة الناطق الرسمي بإسم الحكومة بالإنابة الاستاذ مدني عباس مدني في تصريحات صحفية إن المجلس تناول موقف إمدادات الطاقة والكهرباء والوقود حيث أمن المجلس على الإنفراج الذي حدث مؤخراً بفضل الجهود التي قامت بها وزارة الطاقة والتعدين. وقال انه تم البدء في توفير إحتياطيات من الجاز والبنزين وغاز الطهي بجانب المجهودات الخاصة بإستقرار الإمداد الكهربائي لاسيما وأن البلاد مقبلة على شهر رمضان المعظم. وأبان مدني أن المجلس إستعرض تقرير حول الموسم الزراعي الشتوي وعمليات حصاد القمح مبيناً أن الموسم كان ناجحاً وحقق انتاجية عالية في محصول القمح. وقال إن مجلس الوزراء أكد على التدابير التى تقوم بها وزارة الزراعة ووزارة المالية والمخزون الاستراتيجي بشأن حصاد القمح. وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة بالإنابة أن المجلس تناول ايضاً تقرير حول الاستعدادات الجارية لامتحانات الشهادة السودانية والتي ستقام في موعدها مؤكداً أن كل الترتيبات الأمنية واللوجستية المتعلقة بقيام الامتحانات قد اكتملت. كما تطرق مجلس الوزراء الي جهود الحكومة في محاربة وباء كورونا والدور الذي تقوم به وزارة الصحة الاتحادية في مواجهة هذا الوباء. وقال مدني ان المجلس استمع أيضا إلى تقرير من وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس حول سير التحقيقات بشأن محاولة إغتيال رئيس الوزراء مبيناً أن التحقيقات تسير بخطى حثيثة وقال إن المجلس إستمع أيضاً إلى تنوير من الوزير حول التحركات التي تقوم بها عناصر النظام البائد في بعض الولايات خلال الفترة الماضية وضرورة التعامل معها بالحسم والجدية اللازمة حفاظاً على الثورة السودانية ومكتسباتها. إلى ذلك أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون حماية البيئة وتشكيل المجلس الأعلى للبيئة.

صحيفة الانتباهة