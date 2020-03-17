التاريخ: 17-مارس-2020 فى : رياضة 4 مشاهدة أعلن رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، الفاتح باني بحسب اليوم التالى أن الاتحاد أصدر قراراً اليوم الثلاثاء بتعليق منافسة الدوري الممتاز إلى أجل غير مسمى، وذلك بناءً على خطاب وزيري الصحة والشباب والرياضة نتيجة لتحوطات مواجهة فيروس “كورونا”وأكد باني التزام الاتحاد بالتعاون مع كافة الجهات المختصة لمواجهة “كورونا”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يصادق على قرار وزارة الشباب والصحة ويُعلن تعليق النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.