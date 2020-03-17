أديب: لجنة فض الاعتصام استمعت لـ(3000) شاهد

كَشَفَ رئيس اللجنة المُستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للقوات المُسلّحة، نبيل أديب، أنّ اللجنة استمعت لـ(3000) شاهد، أدلوا بإفاداتهم بشأن الأحداث التي وقعت في (3) يونيو الماضي.

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وقال أديب لـ(الصيحة) أمس، إنّ التحقيق يستغرق زمناً طويلاً، ورغم ذلك تمّ إنجاز كثيرٍ من الإجراءات، وما زال هنالك الكثير، وأوضح أنّ مخرجات اللجنة ستُحال للمحكمة، وفقاً لبيِّنات قوية وسند قانوني، وأشار إلى أنّ إجراءات التحقيق مازالت مُستمرّة، بجانب جمع ومُراجعة الأدلة، وأكد عدم وجود عقبات واجهت عمل اللجنة، وقال إنّ “الهجوم وقع على مجموعات تُقدّر بالآلاف”، وأوضح أنّ الصور والتقارير التي تَحَصّلت اللجنة عليها تحتاج لمزيدٍ من الدراسة، وقال “الأسبوع المُتبقي لا يكفي لتسليم مخرجات ونتائج اللجنة”، وأضاف “فترة التمديد تعتمد على تحديد النتائج التي نخلص إليها”، وكشف أديب عن مُراجعةٍ تامّةٍ من قِبل الخُبراء للفيديوهات الموجودة بحوزة اللجنة ومُقارنتها مع (الستلايت)، بجانب مَنح شهادة بصحتها، وقال “لا استطيع تحديد مدة زمنية للفراغ من عملها”، واتّهم جهات بالسعي جاهدةً لعرقلة عمل اللجنة من خلال مواقع التواصُل الاجتماعي، وكشف عن استدعاء كثيرين للإدلاء بإفاداتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)