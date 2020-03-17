الكاف يرفض استئناف الهلال على خلفية أحداث مباراة الأهلى المصرى

التاريخ: 17-مارس-2020 فى : رياضة 6 مشاهدة أصدرت لجنة الاستئنافات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بحسب اليوم التالى قراراها حول استئناف نادي الهلال الخرطوم ضد قرارات لجنة المسابقات على خلفية أحداث مباراته ضد الأهلي القاهري، حيث تم رفض استئناف الهلال، وتأييد قرارات لجنة الانضباط في توقيع الغرامة المالية والحرمان من الجمهور. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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