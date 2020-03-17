بابكر سلك يكتب: كورونوك ولا جوك جوك

التاريخ: 17-مارس-2020
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] الشيء الوحيد الجميل في فايروس كورونا
] اننا ولاول مرة في التاريخ نأخذ امراً بمثل هذه الجدية
] على الاقل على المستوى الحكومي
] ونتمنى نفس الجدية على المستوى الشعبي
] فما زال شعبي يركلس حول ستات الشاي
] ويعطس ليك جوة حنانك ذاتو
] بعضنا اهتم بالامر
] قام لبس كمامة
] ولكنها كمامة لزوم القشرة
] زي سيجارة الحفلة زمان
] وزي النضارة البرفعها سيدها علي راسو
] تلقى الكمامة معلقة على الاضنين
] وباقيها علي الرقبة
] والخشيم والنخيرة بره الجك
] بس عريان ولابسلو صديري
] اما بعضنا الآخر
] فيعتمد على عبارة الكاتل الله والمحي الله
] وهم بذلك لا يفرقون بين التوكل والتواكل
] اعقلها وتوكل يا اخي الكريم
] ولا تدعها مطلوقة وتعتمد على المولى في حفظها
] ستجفل بالتأكيد
] ومع كورونا الجفلة من الدنيا للآخرة طوالي
] اذن علينا بالاحتياط اللازم
] وعلينا الاشادة بالجهود الحكومية في هذه الكارثة
] وقبل كل ذلك نحمد الله انو كورونا جات بعد الجماعة فاتوا
] كان شبكونا ليك البعد عن الله هو السبب
] لو عالجناكم بتموتوا ولو خليناكم بتموتوا
] وكان انبثقت كم لجنة كده تضرب العون الانساني العالمي جوة الطيارة
] ثم يطل علينا آخر
] هي الكورونا شنو!!!!
] ما ياها ام تكشو حقتنا القديييمة ديك وسمير بتاع الجداد
] ايها الناس
] نرجو التعامل مع الامر بجدية شعبية واعية
] البس كمامة
] ما تصافح
] تجنب التجمعات قدر الامكان
] اغسل يديك بمطهر كم مرة يومياً
] لا تقح في وش زول لا تخلي زول يقح في وشك
] ما تاكل في الشارع
] ولو زول عطس عطستين بينهما شهقة
] قبل يعمل فييييط قول يا فكيك وبلغ بالاتصال باحد ارقام الجهات المعنية
] حاتقولوا لي ده كتير
] وكورونوك ولا جوك جوك
] ولكن تذكر
] كورونوك ما بشهدوك
] شتاااااات يا فردة والامة المهملة منقرضة
] المهم
] موضوع لجنة الاستثمار نزع الاهمية من موضوع كورونا
] وتحدث الناس في القروبات وعبر الاذاعات عن رهن اصول المريخ
] حديث بالطبع مخجل
] ويفيد بان الذين يلوكونه يجهلون مواد النظام الاساسي الذي بموجبه تم تعيين لجنة الاستثمار .. ونجد العذر على الجهل والتجاهل والجهالة
] لان الناس وقتها كانت تعارض في نظام اساسي بالتبعية او الوكالة
] دون الاطلاع على بنوده
] لذا كانت العبارات المضحكة تخرج بين كي بورداتهم منسابة من فرط الجهالة
] ايها الناس
] لجنة الاستثمار لجنة طموحة
] وقائد ركبها ابو اواب شهدت له الايام بمواقف كريمة ومشرفة ومشرفة
] لذا على المجلس واللجنة تحكيم العقل والجلوس بهدوء وبنفوس نظيفة لإزالة اي لبس في الموضوع .. كفانا الكورونا
] أيها الناس
] النجيلة قررربت تقوم
] ولو قامت في ناس حاتقوم صوف
] اما السياج
] فسياج عالمي يشبه العالمي بحق وحقيقة
] تاني الكاف يشوف ليهو محل غرامات يعيش منها
] فكل مبارياتنا الافريقية
] كان الكاف بقطع لينا ايصالنا من قبل الكورة
] مخالفة سياج وخور كاشف حول الملعب
] كنا زي الحافلة الما مرخصة
] من الصباح نقطع الايصال عشان نسترزق ونشتغل
] ايها الناس
] ان تنصروا الله ينصركم
] اها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم
] والينا
] لو عطسنا
] بتجري تخلينا؟؟؟؟
] ولا بتعطس معانا
] ولا بتداوينا؟؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال كدي واحد فيكم بس يقول اتشوووووو شوفوني كان تلقوني
والى لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة
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