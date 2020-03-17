بابكر سلك يكتب: كورونوك ولا جوك جوك

] الشيء الوحيد الجميل في فايروس كورونا

] اننا ولاول مرة في التاريخ نأخذ امراً بمثل هذه الجدية

] على الاقل على المستوى الحكومي

] ونتمنى نفس الجدية على المستوى الشعبي

] فما زال شعبي يركلس حول ستات الشاي

] ويعطس ليك جوة حنانك ذاتو

] بعضنا اهتم بالامر

] قام لبس كمامة

] ولكنها كمامة لزوم القشرة

] زي سيجارة الحفلة زمان

] وزي النضارة البرفعها سيدها علي راسو

] تلقى الكمامة معلقة على الاضنين

] وباقيها علي الرقبة

] والخشيم والنخيرة بره الجك

] بس عريان ولابسلو صديري

] اما بعضنا الآخر

] فيعتمد على عبارة الكاتل الله والمحي الله

] وهم بذلك لا يفرقون بين التوكل والتواكل

] اعقلها وتوكل يا اخي الكريم

] ولا تدعها مطلوقة وتعتمد على المولى في حفظها

] ستجفل بالتأكيد

] ومع كورونا الجفلة من الدنيا للآخرة طوالي

] اذن علينا بالاحتياط اللازم

] وعلينا الاشادة بالجهود الحكومية في هذه الكارثة

] وقبل كل ذلك نحمد الله انو كورونا جات بعد الجماعة فاتوا

] كان شبكونا ليك البعد عن الله هو السبب

] لو عالجناكم بتموتوا ولو خليناكم بتموتوا

] وكان انبثقت كم لجنة كده تضرب العون الانساني العالمي جوة الطيارة

] ثم يطل علينا آخر

] هي الكورونا شنو!!!!

] ما ياها ام تكشو حقتنا القديييمة ديك وسمير بتاع الجداد

] ايها الناس

] نرجو التعامل مع الامر بجدية شعبية واعية

] البس كمامة

] ما تصافح

] تجنب التجمعات قدر الامكان

] اغسل يديك بمطهر كم مرة يومياً

] لا تقح في وش زول لا تخلي زول يقح في وشك

] ما تاكل في الشارع

] ولو زول عطس عطستين بينهما شهقة

] قبل يعمل فييييط قول يا فكيك وبلغ بالاتصال باحد ارقام الجهات المعنية

] حاتقولوا لي ده كتير

] وكورونوك ولا جوك جوك

] ولكن تذكر

] كورونوك ما بشهدوك

] شتاااااات يا فردة والامة المهملة منقرضة

] المهم

] موضوع لجنة الاستثمار نزع الاهمية من موضوع كورونا

] وتحدث الناس في القروبات وعبر الاذاعات عن رهن اصول المريخ

] حديث بالطبع مخجل

] ويفيد بان الذين يلوكونه يجهلون مواد النظام الاساسي الذي بموجبه تم تعيين لجنة الاستثمار .. ونجد العذر على الجهل والتجاهل والجهالة

] لان الناس وقتها كانت تعارض في نظام اساسي بالتبعية او الوكالة

] دون الاطلاع على بنوده

] لذا كانت العبارات المضحكة تخرج بين كي بورداتهم منسابة من فرط الجهالة

] ايها الناس

] لجنة الاستثمار لجنة طموحة

] وقائد ركبها ابو اواب شهدت له الايام بمواقف كريمة ومشرفة ومشرفة

] لذا على المجلس واللجنة تحكيم العقل والجلوس بهدوء وبنفوس نظيفة لإزالة اي لبس في الموضوع .. كفانا الكورونا

] أيها الناس

] النجيلة قررربت تقوم

] ولو قامت في ناس حاتقوم صوف

] اما السياج

] فسياج عالمي يشبه العالمي بحق وحقيقة

] تاني الكاف يشوف ليهو محل غرامات يعيش منها

] فكل مبارياتنا الافريقية

] كان الكاف بقطع لينا ايصالنا من قبل الكورة

] مخالفة سياج وخور كاشف حول الملعب

] كنا زي الحافلة الما مرخصة

] من الصباح نقطع الايصال عشان نسترزق ونشتغل

] ايها الناس

] ان تنصروا الله ينصركم

] اها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] والينا

] لو عطسنا

] بتجري تخلينا؟؟؟؟

] ولا بتعطس معانا

] ولا بتداوينا؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كدي واحد فيكم بس يقول اتشوووووو شوفوني كان تلقوني

والى لقاء

سلك

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صحيفة الانتباهة