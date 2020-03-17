وزير الصحة لا توجد إصابة مؤكدة

التاريخ: 17-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements قال وزير الصحة أكرم علي التوم بحسب السودانى إن هناك عدة حالات إشتباه لكن حتى قبل لحظات لا توجد إصابة مؤكدة بالكورونا. الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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