التاريخ: 17-مارس-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة أعلن وزير الصحة د. أكرم على التوم بحسب السودانى عن أن جميع أفراد أسرة المتوفي بفايروس كورونا” فيصل” وضعوا في عنبر العزل بكامل طوعهم Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: أفراد أسرة المتوفي “بكورنا ” في عنبر العزل بكامل طوعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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