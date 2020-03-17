الصحة: حجز (44) شخصاً و عزل (10) بمراكز بالخرطوم

التاريخ: 17-مارس-2020 فى : أخبار 14 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة بحسب السودانى عن حجز 44 شخصاً مخالط وقادم من دولة تفشى فيها المرض فضلاً عن عزل 10 آخرين بمراكز مخصصة داخل ولاية الخرطوم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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