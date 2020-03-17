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حريق هائل يلتهم بضائع بنحو “4” مليار جنيه في سوق بالخرطوم

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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التاريخ: 17-مارس-2020

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حريق هائل يلتهم بضائع بنحو “4” مليار جنيه في سوق بالخرطوم

التهم حريق هائل كميات كبيرة من مراتب الاسفنج بمحلات ودكاكين في سوق بمنطقة اركويت شرق الخرطوم. وبحسب شهود عيان إن سحباً من الدخان الكثيف امتدت من المحلات، وجرت محاولات من أصحابها لاطفائه قبل وصول قوات الدفاع المدني للسيطرة عليه، وإنقاذ المنطقة من كارثة محققة.

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وقدر أصحاب المحال المحترقة بحسب اليوم التالي أن الخسائر المادية تقدر بنحو أربعة مليار جنيه، ومازال حصر الخسائر جار، وتم تدوين بلاغ لدى السلطات،  ورجحت مصادر أن أسباب الحريق تعود لالتماس كهربائي، ومازالت السلطات تحقق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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