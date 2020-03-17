بالفيديو: طبيب سوداني قادم من المغرب يهرب من زوجته المصابة بكورونا ويثير الرعب وسط زملائه الأطباء بعد التحاقه بمستشفى بالخرطوم

التاريخ: 17-مارس-2020
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أثار طبيب مصاب بكورونا قادم من المغرب من خلال مصر – أثار الرعب وسط أطباء إحدى المستشفيات بالخرطوم حيث التحق بالمستشفى دون أن يعلم أحد بمرضه وإصابته بفايروس كورونا إلا بعد مخالطته للأطباء الشي الذي أدى إلى حجر زملاءه الأطباء في منازلهم.
وذكر أحد الأطباء بالمستشفى بأن الطبيب جاء هارباً من دولة المغرب بعد إصابة زوجته بفايروس كورونا حيث قام بتركها في المغرب بدلاً من انتظارها و الوقوف بجانبها حيث قال الطبيب:(معانا نائب أخصائي بتاع عظام في السنة الأولى يا دوب جا يستلم الليلة كان قبل أسبوعين في المغرب مع زوجتو وزوجتو ظهر ليها كورونا فحجروها فهو بدل ما يقعد معاها مشى مصر ومن مصر قام دخل السودان) وأضاف الطبيب بأن هذا الطبيب المصاب بكورونا قام بخداع المستشفى وباشر عمله مع الأطباء حتى أنكشف أمره بعد ظهور أعراض كورونا ليختفي فجأة .
و أضاف قائلاً:(بعد داك اكتشفنا انو الحاجات دي عندو ليها كم يوم بس هو داسيها لما زنقناه في الكلام اختفى فجأة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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