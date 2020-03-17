عاجل وزارة الشباب والرياضة تُعلّق نشاط كرة القدم

التاريخ: 17-مارس-2020
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعليق نشاط كرة القدم، وأصدرت الوزارة بياناً بحسب اليوم التالى شرحت فيه تفاصيل أسباب القرار،وجاء البيان ممهوراً بتوقيع ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة
وجاء فيه ما يلي:
بعد التشاور الذي تم خلال الساعات الماضية والتواصل المستمر مع وزير الصحة الإتحادي د.أكرم علي التوم، تقرر إيقاف كل المنافسات الرياضية بما فيها مسابقات كرة القدم القومية والولائية إلى حين إشعار آخر.
وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا وحرصاً على سلامة المجتمع، وستظل الوزارة في حالة طوارئ وتنسيق متواصل مع وزارة الصحة الاتحادية لمتابعة التطورات لحظة بلحظة لاتخاذ ما يلزم من قرارات بحسب التطورات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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