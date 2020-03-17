اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أمر بالقبض على وزير الخارجية الأسبق علي كرتي

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 17-مارس-2020

19 مشاهدة

أمر بالقبض على وزير الخارجية الأسبق علي كرتي

أصدرت النيابة العامة أمر قبض على وزير الخارجية الأسبق علي كرتي. و قالت لجنة للتحري و التحقيق في انقلاب الإنقاذ ١٩٨٩ في منشور تحصلت (السوداني) على نسخه منه, إن كرتي قد أخفى نفسه للحيلولة دون القبض عليه وتنفيذ الأمر و بذلك يعتبر هارباً.

Advertisements

 

و أكدت أن القرار الصادر من النيابة بالقبض عليه بموجب الدعوى الجنائية رقم (5650) للعام ٢٠١٩ المادة ٩٦ أ ج من قانون العقوبات لسنة ١٩٨٣ ووجهت بحجز أموالهم. و منحت النيابة العامة كرتي أسبوعاً لتسليم نفسه إلى أقرب قسم شرطة

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمر بالقبض على وزير الخارجية الأسبق علي كرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا