أمر بالقبض على وزير الخارجية الأسبق علي كرتي

أصدرت النيابة العامة أمر قبض على وزير الخارجية الأسبق علي كرتي. و قالت لجنة للتحري و التحقيق في انقلاب الإنقاذ ١٩٨٩ في منشور تحصلت (السوداني) على نسخه منه, إن كرتي قد أخفى نفسه للحيلولة دون القبض عليه وتنفيذ الأمر و بذلك يعتبر هارباً.

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و أكدت أن القرار الصادر من النيابة بالقبض عليه بموجب الدعوى الجنائية رقم (5650) للعام ٢٠١٩ المادة ٩٦ أ ج من قانون العقوبات لسنة ١٩٨٣ ووجهت بحجز أموالهم. و منحت النيابة العامة كرتي أسبوعاً لتسليم نفسه إلى أقرب قسم شرطة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )