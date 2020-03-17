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ثلاث طلمبات لتزويد الدراجات النارية بالوقود

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التاريخ: 17-مارس-2020

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ثلاث طلمبات لتزويد الدراجات النارية بالوقود

وجه رئيس لجنة آلية مراقبة وضبط توزيع الوقود المهندس أيمن أبو الجوخ اليوم بحسب سونا بتخصيص ثلاث طلمبات ( شركة النيل بالخرطوم،  وبحري وأمدرمان) لتزويد أصحاب الدراجات النارية (المواتر) بالوقود باستخدام الكروت الورقية مقسومة على الأيام الفردية والزوجية حسب رقم اللوحة، وبالكمية المحددة حسب المنشورات السابقة للجنة.

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 وجاء ذلك التوجيه وفقاً لتوجيه وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان بالعدول عن قرار تزويد المواتر من الوقود التجاري، والسماح لهم بالمدعوم على أن يلتزموا بشروط الترخيص ونظام الكروت الورقية.

يذكر أن قرار تزويد المواتر من محطات البنزين التجاري، جاءت وفقاً لعدد من البلاغات والضبطيات المرفقة من الأمن الاقتصادي وآلية ضبط وتوزيع الوقود عن بعض أصحاب المواتر الذين يعملون في تهريب الوقود والاتجار بالمواد البترولية في السوق السوداء.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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