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الدقير يقترح منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر

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التاريخ: 17-مارس-2020

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الدقير يقترح منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر

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اقترح رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير منح العاملين – في القطاعين العام والخاص – إجازات مدفوعة الأجر بجدولة مدروسة لا تؤثر كثيراً على سير العمل, منوهاً إلى بعض الأعمال يمكن أن تؤدي من المنازل عبر شبكة الإنترنت.

و ناشد الدقير في تغريدة له على تطبيق ” توتير”  بحسب السودانى المواطنين ب‏تقليل نسبة الزحام والاحتكاك في المواصلات وأماكن العمل تحوطاً للإصابة بكورونا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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