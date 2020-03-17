الدقير يقترح منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر

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اقترح رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير منح العاملين – في القطاعين العام والخاص – إجازات مدفوعة الأجر بجدولة مدروسة لا تؤثر كثيراً على سير العمل, منوهاً إلى بعض الأعمال يمكن أن تؤدي من المنازل عبر شبكة الإنترنت.

و ناشد الدقير في تغريدة له على تطبيق ” توتير” بحسب السودانى المواطنين ب‏تقليل نسبة الزحام والاحتكاك في المواصلات وأماكن العمل تحوطاً للإصابة بكورونا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )