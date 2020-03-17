عاجل.. السودان يسجل 54  حالة اشتباه جديدة بفيروس كورنا

الثلاثاء 17 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أعلن وزير الصحة، أكرم علي التوم، عن تسجيل 54 حالات اشتباه بفايروس كورنا بالحجر والعزل الصحي في العاصمة الخرطوم.

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قال في مؤتمر صحافي اليوم (الثلاثاء) إن الوزارة جهزت عنابر كاملة للعزل الصحي في كل ولايات البلاد، مشيدا بالتعاون الكبير بين كافة اجهزة الدولة في مكافحة جائحة كورونا.

ودعا التوم إلى الالتزام بالارشادات التوعوية للوقاية من انتشار الفايروس وسط المواطنيين.

ومن جانبها أكدت وزيرة الشباب والرياضة على تعليق كافة الانشطة الرياضية في البلاد إلى اجل غير مسمى، داعية الجهات المختصة لتنزيل القرارت على ارض الواقع.