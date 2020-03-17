مستجدات التحقيقات في المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء

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الثلاثاء 17 مارس 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
قدم وزير الداخلية السودانية، الطريفي ادريس تقريرا لمجلس الوزراء، عن سير التحقيقات في المحاولة الفاشة لاغتيال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في 9 من مارس (آذار) الحالي، دون الكشف عن تفاصيل التحقيقات.
وقال وزير التجارة والصناعة، المتحدث المناوب بأسم الحكومة، مدني عباس مدني، أن مجلس الوزراء، شدد على ضرورة التعامل بحسم مع منسوبي حزب المؤتمر المنحل، للحفاظ على مكتسبات الثورة.
وعقد مجلس الوزراء، أمس اجتماعه العادي، ناقش عدد من التقارير عن الاوضاع الامنية بالبلاد والاجراءات المتخذة بشأن وباء كورونان واحتياطات البلاد من السلع الاستراتجية.
وكشف مدني في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، عن رصد تحركات لعناصر النظام المعزول في عدد من الولايات، منوها إلى أن مجلس الوزراء، دعا الجهات المختصة للتعامل بجدية وحسم معها.
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