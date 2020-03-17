النيابة العامة تأمر بالقبض على وزير الخارجية السابق على كرتى

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الثلاثاء 17 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أمر مكتب النائب العام السوداني اليوم الثلاثاء بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي لدوره في انقلاب 1989، وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين.
يذكرأن، مجلس السيادة السودانى، أعلن حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وأبلغ متحدث عسكري وكالة السودان للأنباء في بيان منفصل أنه سيتم منح الطلاب والمتدربين في المعاهد العسكرية إجازة كإجراء احترازى.
وقرر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة السودان إيقاف النشاط الرياضى والمنافسات لمدة شهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. وأكد المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالسودان، خلال بيان رسمى، أنه تم إيقاف النشاط الرياضى لمدة شهر بداية من 15 مارس الجارى.
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